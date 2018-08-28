Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посла Молдавии после инцидента на границе вызвали в МИД Румынии

28.8.2018 23:05

Фото: expert.ru



Молдавского посла вызвали в МИД Румынии для разъяснений по поводу инцидента на госгранице, сообщают международные СМИ.



Нескольким румынам, которые принимали участие в "Марше объединения", не разрешили пересечь границу.



Как указано в сообщении, которое распространили румынские дипломаты, в МИД страны "с вниманием и озабоченностью следит за ситуацией на румыно-молдавской границе". Отмечается, что внешнеполитическое ведомство уже запросило официальных объяснений по поводу запрета для граждан в пересечении границы, пригласив молдавского дипломата.



Инцидент зафиксирован на пограничном пункте Вама Албица. Пограничники отказались пропустить группу румын, которые принимали участие в "Марше объединения". Уточнялось, что причиной этого стали нарушения общественного порядка, однако, по мнению румынской стороны, эта информация не соответствует действительности.



Массовая акция под названием "Марш объединения" началась в западной части Румынии еще 1 июля. Предполагалось, что шествие, стартовавшее в Алба-Юлии, где в конце 1918 года провозгласили об объединении Трансильвании с королевством Румыния, окончится 1 сентября в молдавской столице.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18:24 Сенатор Маккейн заранее выбрал, кто будет нести его гроб на панихиду

Сенатор Маккейн заранее выбрал, кто будет нести его гроб на панихиду 14:46 Путин объявил о смягчении пенсионных изменений

Путин объявил о смягчении пенсионных изменений 00:02 Порошенко объявил о скором разрыве договора о дружбе с РФ

Порошенко объявил о скором разрыве договора о дружбе с РФ 28.8.2018 16:20 Песков анонсировал телеобращение Путина о пенсионных изменениях

Песков анонсировал телеобращение Путина о пенсионных изменениях 27.8.2018 22:18 В Сети вновь высмеяли нелепую одежду Климкина