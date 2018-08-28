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Посла Молдавии после инцидента на границе вызвали в МИД Румынии
28.8.2018 23:05
Фото: expert.ru
Молдавского посла вызвали в МИД Румынии для разъяснений по поводу инцидента на госгранице, сообщают международные СМИ.
Нескольким румынам, которые принимали участие в "Марше объединения", не разрешили пересечь границу.
Как указано в сообщении, которое распространили румынские дипломаты, в МИД страны "с вниманием и озабоченностью следит за ситуацией на румыно-молдавской границе". Отмечается, что внешнеполитическое ведомство уже запросило официальных объяснений по поводу запрета для граждан в пересечении границы, пригласив молдавского дипломата.
Инцидент зафиксирован на пограничном пункте Вама Албица. Пограничники отказались пропустить группу румын, которые принимали участие в "Марше объединения". Уточнялось, что причиной этого стали нарушения общественного порядка, однако, по мнению румынской стороны, эта информация не соответствует действительности.
Массовая акция под названием "Марш объединения" началась в западной части Румынии еще 1 июля. Предполагалось, что шествие, стартовавшее в Алба-Юлии, где в конце 1918 года провозгласили об объединении Трансильвании с королевством Румыния, окончится 1 сентября в молдавской столице.
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