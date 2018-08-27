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В Душанбе опровергли информацию о нанесении авиаударов по талибам в Афганистане
27.8.2018 16:57
Фото: fastpic.ru
ВС Таджикистана не наносили удар по объектам, расположенным на территории Афганистана, передает "Азия-Плюс".
Со ссылкой на источник в Минобороны республики отмечается, что сведения, распространившиеся в СМИ, не соответствуют действительности.
Представители властей Таджикистана прокомментировали информацию, которая ранее появилась в прессе. По их словам, у Душанбе нет права атаковать объекты на чужой территории. В случае, если возникнет подобного рода необходимость, в обязательном порядке будет созван штаб ОДКБ для рассмотрения соответствующих вопросов о силовом решении. Лишь после продолжительных консультаций силовых структур могут последовать какие-либо действия, подчеркнул источник.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с территории Таджикистана поднялись в воздух военные вертолеты, которые атаковали объекты в Афганистане. Как заявили представители администрации провинции Тахар на северо-востоке страны, удары наносились по уезду Даргад. В общей сложности было ликвидировано шесть радикалов из запрещенного в РФ движения "Талибан", два человека получили ранения.
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