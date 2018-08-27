Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На турнире в Сент-Луисе Карякин сыграл вничью с Накамурой

27.8.2018 11:30

Фото: chessguide.ru



Отечественный шахматист Карякин сыграл вничью с Накамурой на турнире в американском Сент-Луисе.



Как передает ТАСС, за тур до окончания соревнований лидерство сохраняет представитель Соединенных Штатов Фабиано Каруана.



Партия между Сергеем Карякиным, который играл черными, с американским шахматистом Хикару Накамурой, завершилась ничьей. Матч состоялся в рамках восьмого тура Кубка Синкфилда. Соревнования проводятся в Сент-Луисе (штат Миссури).



Другие встречи этого игрового дня также были завершены ничьей. В частности, в восьмом туре сыграли азербайджанец Шахрияр Мамедьяров с норвежцем Магнусом Карлсеном и лидер турнира американец Фабиано Каруана с представителем Индии Вишванатаном Анандом. Соперником россиянина Александра Грищука стал Уэсли Со из Соединенных Штатов.



В последнем туре Карякину предстоит сыграть с французом Максимом Вашье-Лагравом.



Победителю Кубка Синкфилда вручат приз в размере 75 тысяч долларов. Общий фонд этого престижного шахматного турнира составляет 300 тысяч долларов.



Автор: Злата Богатова

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