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На турнире в Сент-Луисе Карякин сыграл вничью с Накамурой
27.8.2018 11:30
Фото: chessguide.ru
Отечественный шахматист Карякин сыграл вничью с Накамурой на турнире в американском Сент-Луисе.
Как передает ТАСС, за тур до окончания соревнований лидерство сохраняет представитель Соединенных Штатов Фабиано Каруана.
Партия между Сергеем Карякиным, который играл черными, с американским шахматистом Хикару Накамурой, завершилась ничьей. Матч состоялся в рамках восьмого тура Кубка Синкфилда. Соревнования проводятся в Сент-Луисе (штат Миссури).
Другие встречи этого игрового дня также были завершены ничьей. В частности, в восьмом туре сыграли азербайджанец Шахрияр Мамедьяров с норвежцем Магнусом Карлсеном и лидер турнира американец Фабиано Каруана с представителем Индии Вишванатаном Анандом. Соперником россиянина Александра Грищука стал Уэсли Со из Соединенных Штатов.
В последнем туре Карякину предстоит сыграть с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Победителю Кубка Синкфилда вручат приз в размере 75 тысяч долларов. Общий фонд этого престижного шахматного турнира составляет 300 тысяч долларов.
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