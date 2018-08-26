|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Представитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в Уфе
26.8.2018 23:57
Фото: totalcdn.kz
В одну из больниц Уфы экстренно доставлена известная советская и украинская певица София Ротару.
По данным ряда СМИ, артистке потребовалась помощь медиков из-за резко ухудшившегося состояния.
В прессе ранее широко распространились сообщения об экстренной госпитализации 71-летней звезды советской эстрады Софии Ротару. Как передавали некоторые СМИ, состояние артистки, приехавшей в Башкирию, чтобы выступить на корпоративе, врачи в момент поступления в больницу оценивали как тяжелое. В результате певицу поместили в реанимационное отделение.
Позднее случившееся прокомментировал программный директор Софии Ротару. По его словам, речь шла о сердечном приступе, который мог быть спровоцирован проблемами с артериальным давлением. Артистке действительно стало плохо во время концерта, после чего для Ротару пригласили врачей. После того, как медики оказали помощь, Ротару смогла вылететь в Москву, сообщил журналистам Сергей Лавров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|