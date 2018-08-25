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Власти Йемена объявили о гибели лидера «Аль-Каиды»


00:50
Власти Йемена объявили о гибели лидера «Аль-Каиды»Фото: mosmonitor.ru

Власти Йемена объявили о гибели Галиба аль-Заиди - главаря террористической организации "Аль-Каида" (в РФ ее деятельность официально запрещена).

Представители руководства страны утверждают, что он погиб несколько дней назад.

Как передает информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей официального Йемена, Аль-Заиди получил смертельные ранения в ходе сражения против хуситов в городе Мариб. Отмечается, что главарь террористической группировки воевал на стороне правительственных сил.

На сообщение из Саны пока никак не отреагировали в Исламской военной антитеррористической коалиции, которую ранее сформировал глава Минобороны Саудовской Аравии. Коалиция оказывала поддержку с воздуха во время боевых действий в Марибе.

Считавшийся главарем йеменской ячейки "Аль-Каиды" с 2015 года, Аль-Заиди в течение последних лет смог существенно расширить влияние своей группировки. В 2017 году Совбез ООН объявил о введении против него санкций.

Напомним, на прошлой неделе поступила информация о том, что в результате очередной атаки ВВС аравийской коалиции погибли около пятидесяти человек, в том числе, много детей. Ранения получили почти восемьдесят. Удар был нанесен по территории провинции Саада на северо-западе страны.

Автор: Злата Богатова

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