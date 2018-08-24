|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом партии
18:10
Фото: livejournal.com
Представители "Единой России" с юмором отреагировали на информацию о кокаине с логотипом партии.
Ранее в СМИ распространились сведения о том, что в Бельгии была перехвачена наркотиков, помеченная знаком, визуально напоминающим эмблему единороссов.
Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, над этой историей он посмеялся от души. "Вот она, слава!" - написал он в соцсети. По словам Ревенко, о существовании единороссов, оказывается, знают даже латиноамериканские наркодельцы,Ж которые решили использовать часть логотипа.
Своим мнение Ревенко, отвечающий за информационную политику партии, поделился на своей странице в Facebook.
Ранее в прессе распространились сообщения о задержании бельгийскими правоохранителями двухтонной партии наркотиков. На некоторых пакетах с кокаином имелись знаки, напоминающие логотип российской партии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|