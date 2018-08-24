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В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партииВ «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партии
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В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партии


18:10
В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партииФото: livejournal.com

Представители "Единой России" с юмором отреагировали на информацию о кокаине с логотипом партии.

Ранее в СМИ распространились сведения о том, что в Бельгии была перехвачена наркотиков, помеченная знаком, визуально напоминающим эмблему единороссов.

Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, над этой историей он посмеялся от души. "Вот она, слава!" - написал он в соцсети. По словам Ревенко, о существовании единороссов, оказывается, знают даже латиноамериканские наркодельцы,Ж которые решили использовать часть логотипа.

Своим мнение Ревенко, отвечающий за информационную политику партии, поделился на своей странице в Facebook.

Ранее в прессе распространились сообщения о задержании бельгийскими правоохранителями двухтонной партии наркотиков. На некоторых пакетах с кокаином имелись знаки, напоминающие логотип российской партии.

Автор: Злата Богатова

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