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NYT: американские информаторы в Москве не могут выходить на связь


13:24
NYT: американские информаторы в Москве не могут выходить на связьФото: ukranews.com

Американская разведка больше не получает сведения от тайных осведомителей в Москве, передают международные СМИ.

Как стало известно, это связано с "более агрессивной контрразведкой", которую в последнее время осуществляют в РФ.

Ряд ключевых тайных осведомителей Соединенных Штатов, которые работают в Москве, не могут передавать американской стороне секретные сведения. Предположительно, информаторы не могут выйти на связь и поделиться добытыми данным о российских властях из-за усиления интенсивности деятельности отечественных спецслужб.

Информаторы, которые в последнее время не выходят на связь, в прошлом якобы передали Вашингтону сведения о возможном вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года, отмечает The New York Times.

Автор: Злата Богатова

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