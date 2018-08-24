ИнтерНовости - новости в стране и мире
Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍
Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍
В Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилу
В Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилу
СКР: члены «Правого сектора» собирались убить 50 российских полицейских
СКР: члены «Правого сектора» собирались убить 50 российских полицейских
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Московские пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании ЦентробанкаМосковские пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании Центробанка
Сотни американцев отравились салатами из McDonald’sСотни американцев отравились салатами из McDonald’s
Под Мурманском перевернулась лодка: найдены тела трех человекПод Мурманском перевернулась лодка: найдены тела трех человек
На востоке Финляндии автобус упал с моста: погибли 4 человекаНа востоке Финляндии автобус упал с моста: погибли 4 человека
В Грозном ответили на обращение «Новой газеты» к СобянинуВ Грозном ответили на обращение «Новой газеты» к Собянину

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Понятие не имею, какой заголовок!Понятие не имею, какой заголовок!
НежданчикНежданчик
Злая шутка судьбы. 1-я частьЗлая шутка судьбы. 1-я часть
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍


24.8.2018 14:20
Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍Фото: livejournal.com

В Соединенных Штатах вновь отклонено прошение о помиловании, поданное убийцей Джона Леннона.

По данным ТАСС, Марку Дэвиду Чэпмену отказали уже в десятый раз. Он сможет вновь обратиться с просьбой об условно-досрочном освобождении  только в 2020 году.

Марк Дэвид Чэпмен остается за решеткой - соответствующее решение вынесла комиссия по условно-досрочному освобождению. Рассмотрев десятое по счету прошение о помиловании убийцы лидера The Beatles,
Марк Коппола и Отис Круз пришли к мнению, что 63-летний Чэпмен по сей день может быть опасен. Поэтому пока его нельзя выпускать на свободу.

Предполагается, что новую просьбу о помиловании осужденный сможет подать только в 2020 году. Убийца знаменитого музыканта, приговоренный за преступление к пожизненному заключению, сейчас содержится в тюрьме строгого режима Wende, которая находится на территории штата Нью-Йорк.

Чэпмен смертельно ранил сорокалетнего Леннона 8 декабря 1980 года. Покушение было совершено около здания Dakota, где музыкант и его супруга Йоко Оно жили в тот период. Во время допросов Чэпмен признавался, что ему хотелось "похитить славу" Леннона, став столь же известным. По его словам, он осознавал себя "ничтожеством", и страдал из-за таких мыслей. Расправившись с легендарным музыкантом, он наконец заставит заговорить о себе. Однако позже он говорил о том, что стал лишь "убийцей, а убийцы не являются кем-нибудь".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Аргентине россияне заняли первое место на мировом турнире по тангоВ Аргентине россияне заняли первое место на мировом турнире по танго
Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍
Минфин США ввел новые санкции против РоссииМинфин США ввел новые санкции против России
На Алтае туристка утонула из-за лопнувшей лодкиНа Алтае туристка утонула из-за лопнувшей лодки
В Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилуВ Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилу

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 769


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru