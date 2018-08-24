Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍

24.8.2018 14:20

Фото: livejournal.com



В Соединенных Штатах вновь отклонено прошение о помиловании, поданное убийцей Джона Леннона.



По данным ТАСС, Марку Дэвиду Чэпмену отказали уже в десятый раз. Он сможет вновь обратиться с просьбой об условно-досрочном освобождении только в 2020 году.



Марк Дэвид Чэпмен остается за решеткой - соответствующее решение вынесла комиссия по условно-досрочному освобождению. Рассмотрев десятое по счету прошение о помиловании убийцы лидера The Beatles,

Марк Коппола и Отис Круз пришли к мнению, что 63-летний Чэпмен по сей день может быть опасен. Поэтому пока его нельзя выпускать на свободу.



Предполагается, что новую просьбу о помиловании осужденный сможет подать только в 2020 году. Убийца знаменитого музыканта, приговоренный за преступление к пожизненному заключению, сейчас содержится в тюрьме строгого режима Wende, которая находится на территории штата Нью-Йорк.



Чэпмен смертельно ранил сорокалетнего Леннона 8 декабря 1980 года. Покушение было совершено около здания Dakota, где музыкант и его супруга Йоко Оно жили в тот период. Во время допросов Чэпмен признавался, что ему хотелось "похитить славу" Леннона, став столь же известным. По его словам, он осознавал себя "ничтожеством", и страдал из-за таких мыслей. Расправившись с легендарным музыкантом, он наконец заставит заговорить о себе. Однако позже он говорил о том, что стал лишь "убийцей, а убийцы не являются кем-нибудь".



Автор: Злата Богатова

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