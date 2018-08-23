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СКР: члены «Правого сектора» собирались убить 50 российских полицейских
13:44
Фото: rl0.ru
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против членов запрещенного в нашей стране "Правого сектора".
По данным правоохранителей, украинские экстремисты собирались убить пятьдесят силовиков.
Расправа над сотрудниками российских правоохранительных органов планировалась в качестве отместки за приговор Александру Костенко, передает ТАСС. Участник "Правого сектора" ранее был осужден в Крыму.
По версии следствия, украинские экстремисты сформировали собственный "суд", в результате чего сторонникам "Правого сектора" были даны указания совершать убийства российских полицейских. Объектами нападений могли стать пятьдесят сотрудников правоохранительных органов, отмечается в сообщении, которое размещено на портале СКР.
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