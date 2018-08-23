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Перуанский актер сочетался браком с деревом в Санто-Доминго
23.8.2018 23:19
Фото: amazonaws.com
В столице Доминиканской Республики прошла довольно необычная свадебная церемония, передает ТАСС.
Известный перуанский актер Ричард Торрес, активно участвующий в защите окружающей среды, вновь связал себя узами брака с деревом.
Целью этой акции, состоявшейся в Санто-Доминго, являлось привлечение внимание властей и широкой общественности к острой проблеме незаконной вырубки леса. Необычная церемония, проходившая на территории парка им. Христофора Колумба, рядом со столичным кафедральным собором, объединила десятки человек.
Как информирует агентство EFE, на Торрес пришел на церемонию в белоснежном костюме c красным галстуком и черной шляпе. Он торжественно вручил дереву цветы, после чего надел на одну из веток обручальное кольцо. После этого эколог выразил согласие сочетаться законным браком с этим деревом.
Свидетелями на свадьбе Торреса стали два доминиканских актера. В числе приглашенных на мероприятие был замечен Хайме Давид Фернандес Мирабаль, в прошлом занимавший пост главы министерств охраны окружающей среды Доминиканской Республики.
По словам Торреса, свадьба стала уже семнадцатой, и общественники собираются установить рекорд Гиннесса, проведя по меньшей мере сотню таких мероприятий. Предполагается, что в разных уголках планеты в ближайшие годы будет устраиваться как минимум пять "деревянных" свадеб. Ранее такие акции уже проводились в Перу, Аргентине, Колумбии, Мексике, на Кубе и ряде других латиноамериканских стран.
Напомним, Торрес весной 2016 года он "сочетался браком" с самым большим деревом в мире - так называемом дереве Туле, которое растет на территории мексиканского штата Оахака.
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