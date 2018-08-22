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Задержанного в Берлине россиянина обвиняют в подготовке теракта
22.8.2018 14:28
Фото: qazeta.info
В столице ФРГ задержан 31-летний гражданин Российской Федерации, передает ТАСС.
Как стало известно, мужчину подозревают в подготовке террористического акта. Дома у задержанного уже провели обыск.
На официальном сайте Генпрокуратуры ФРГ указано, что полиция задержала 31-летнего Магомеда-Али С. В квартире мужчины, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, силовики уже провели обыск. Отмечается, что задержание россиянина проводилось еще 9 августа. В настоящее время суд уже вынес решение об аресте подозреваемого.
По версии германских правоохранителей, задержанный действовал совместно с Клементом Б., который ранее был задержан на территории Франции. Обвиняемые вели подготовку к серьезному преступлению, которое могло представлять угрозу государству.
Генпрокуратура также проинформировала, что подозреваемый принадлежит к числу радикальных исламистов. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли "значительный объем" взрывчатки.
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