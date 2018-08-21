ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Дербентом столкнулись три машины: погибли семь человек
Под Дербентом столкнулись три машины: погибли семь человек
В центре Харькова убит полицейский
В центре Харькова убит полицейский
Участники нападений на полицейских в Чечне были подростками
Участники нападений на полицейских в Чечне были подростками
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Одним из наставников нового сезона шоу «Голос»‍ будет ШнуровОдним из наставников нового сезона шоу «Голос»‍ будет Шнуров
Задержанного в Берлине россиянина обвиняют в подготовке терактаЗадержанного в Берлине россиянина обвиняют в подготовке теракта
Пропавшая в Приамурье девочка найдена мертвой во дворе собственного домаПропавшая в Приамурье девочка найдена мертвой во дворе собственного дома
Под Дербентом столкнулись три машины: погибли семь человекПод Дербентом столкнулись три машины: погибли семь человек
Бывший помощник Трампа Манафорт признан виновным по восьми пунктамБывший помощник Трампа Манафорт признан виновным по восьми пунктам

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НежданчикНежданчик
Злая шутка судьбы. 1-я частьЗлая шутка судьбы. 1-я часть
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лавров решительно отверг возможное использование РФ талибов для борьбы с ИГ


21.8.2018 23:57
Лавров решительно отверг возможное использование РФ талибов для борьбы с ИГФото: rustrademission.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров отверг возможность использования Москвой талибов для борьбы с ИГ, передает ТАСС.

Министр при этом подтвердил информацию о том, что российская сторона поддерживает контакты с представителями "Талибана" в целях урегулирования ситуации на территории Афганистана.

Как отметил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров, представители радикального движения "Талибан" (деятельность официально запрещена в РФ) не будут использоваться российским руководством для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая группировка официально запрещена в РФ).

По словам министра, он "даже гипотетически" не может рассматривать такой вариант, при котором российская сторона задумалась бы о использовании талибов в целях борьбы с игиловцами.

Сергей Лавров подчеркнул, что работа по борьбе с ИГ ведется сейчас всеми доступными средствами. Кроме того, Москва помогает Дамаску бороться и продолжает оказывать содействие в оснащении иракских силовиков для тех же целей. Руководитель МИД сказал, что российское руководство хочет, чтобы население Афганистана полностью избавилось от боевиков ИГ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В американской больнице одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделенияВ американской больнице одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения
Под Хабаровском задержан подросток, подозреваемый в убийстве школьницыПод Хабаровском задержан подросток, подозреваемый в убийстве школьницы
Танкер с гражданами Грузии и России пропал у берегов АфрикиТанкер с гражданами Грузии и России пропал у берегов Африки
Емельяненко собирается поступать в чеченский вузЕмельяненко собирается поступать в чеченский вуз
В больнице умер подросток, подорвавший себя у поста полиции в ЧечнеВ больнице умер подросток, подорвавший себя у поста полиции в Чечне

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 768


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru