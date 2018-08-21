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Лавров решительно отверг возможное использование РФ талибов для борьбы с ИГ
21.8.2018 23:57
Фото: rustrademission.ru
Глава российского МИД Сергей Лавров отверг возможность использования Москвой талибов для борьбы с ИГ, передает ТАСС.
Министр при этом подтвердил информацию о том, что российская сторона поддерживает контакты с представителями "Талибана" в целях урегулирования ситуации на территории Афганистана.
Как отметил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров, представители радикального движения "Талибан" (деятельность официально запрещена в РФ) не будут использоваться российским руководством для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая группировка официально запрещена в РФ).
По словам министра, он "даже гипотетически" не может рассматривать такой вариант, при котором российская сторона задумалась бы о использовании талибов в целях борьбы с игиловцами.
Сергей Лавров подчеркнул, что работа по борьбе с ИГ ведется сейчас всеми доступными средствами. Кроме того, Москва помогает Дамаску бороться и продолжает оказывать содействие в оснащении иракских силовиков для тех же целей. Руководитель МИД сказал, что российское руководство хочет, чтобы население Афганистана полностью избавилось от боевиков ИГ.
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