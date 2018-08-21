Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В новом клипе Монеточки снялись Буланова и Гречка

21.8.2018 23:34

Фото: vk.me



В новом клипе исполнительницы Монеточка снялись певицы Татьяна Буланова и Гречка.



Как передают российские СМИ, видео на композицию "90-е" представляет собой аллюзию на известный фильм "Брат" режиссера Алексея Балабанова.



По словам режиссера клипа Михаила Идова, важным ему показалась идея о том, что "героиня песни не помнит 90-е, а пользуется мифами о них". С этим связан замысел пропустить один из главных этих мифов через эффект "плохой памяти", а также лишний раз напомнить о том, что в искусстве не должно быть ничего святого. Как отметил Идов, все забронзовевшие иконы одного десятилетия постепенно превращаются в некий "пластичный материал для следующего".



Режиссер также отметил, что певица "Монеточка оказалась суперпрофессионалом". В будущем он вполне бы мог взять ее на роль в полнометражном фильме. Идов рассказал, что клип снимали в течение лишь одной смены, которая оказалась крайне продолжительной. И на протяжении всех восемнадцати исполнительница работала идеально.



В качестве продюсеров клипа, созданного кинокомпанией "Сага", выступают Артем Васильев и Андрей Савельев. Премьерный показ этого ролика прошел в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче", который состоялся в Калининграде.



Автор: Злата Богатова

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