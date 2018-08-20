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Минфин США ввел новые санкции против России
18:22
Фото: vk.me
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции, которые распространяются на двух граждан РФ, три российские компании и шесть судов.
По данным СМИ, ограничения объявлены из-за санкций против КНДР и действиями в киберпространстве.
Как передает агентство "Интерфакс", американский Минфин внес в санкционный список двух граждан РФ, три российских юрлица, шесть грузовых кораблей под российскими флагами и одну компанию из Словакии. В перечень, имеющий отношение к КНДР, американское ведомство внесло, в частности, базирующуюся во Приморье компанию Primorye Maritime Logistics и судоходную компанию "Гудзон". В Минфине США указали, что на них официально зарегистрировано судно "Патриот", а на него распространяются санкции, введенные в отношении Северной Кореи.
Отмечается, что компания Vela-Marine, специализирующаяся на профессиональном водолазном оборудовании и снаряжении, попала в санкционный список после неких действий в киберпространстве. Ограничения против нее, а также российских физлиц и юрлица из Словакии, объявлены в целях противостояния попыткам обойти американские санкции.
Представители американского финансового ведомства, прокомментировав расширение санкционного списка, подчеркнули, что Соединенные Штаты намерены продолжать такого рода действия, пока "Москва не изменит свое поведение". О новых ограничительных мерах было официально объявлено незадолго до выступления в конгрессе Сигал Манделкер, Будучи ответственной за санкции в Минфине, именно она отчитывается в банковском комитете сената по деятельности, связанной с продолжающимся давлением на нашу страну.
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