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В Ступино ребенок погиб после двух часов в запертой машине


21.8.2018 10:53
В Ступино ребенок погиб после двух часов в запертой машинеФото: vk.me

В Подмосковье погиб ребенок, оставленный в закрытом автомобиле. Трагедия произошла в Ступино.

Как передает РИА Новости, пятилетний мальчик провел в машине примерно два с половиной часа.

Семья, где воспитывался умерший малыш, в прошлом считалась вполне благополучной, рассказали журналистам в пресс-службе регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой.

По данным ТАСС, по факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело. Установлено, что тело пятилетнего мальчика обнаружили в салоне машины, которая была оставлена на стоянке у одного из предприятий подмосковного Ступино.

Пока мать мальчика оформляла документы, собираясь устроиться на работу, ее сын погиб. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

В отделе ПДН при региональной администрации, прокомментировав инцидент, сообщили, что женщина отсутствовала около двух с половиной часов. Возвратившись к машине, она увидела, что ее сын уже не подает признаков жизни. Обстоятельства трагедии будут установлены сотрудниками правоохранительных органов в ходе дальнейшего расследования.

Автор: Злата Богатова

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