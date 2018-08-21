|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ступино ребенок погиб после двух часов в запертой машине
21.8.2018 10:53
Фото: vk.me
В Подмосковье погиб ребенок, оставленный в закрытом автомобиле. Трагедия произошла в Ступино.
Как передает РИА Новости, пятилетний мальчик провел в машине примерно два с половиной часа.
Семья, где воспитывался умерший малыш, в прошлом считалась вполне благополучной, рассказали журналистам в пресс-службе регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой.
По данным ТАСС, по факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело. Установлено, что тело пятилетнего мальчика обнаружили в салоне машины, которая была оставлена на стоянке у одного из предприятий подмосковного Ступино.
Пока мать мальчика оформляла документы, собираясь устроиться на работу, ее сын погиб. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
В отделе ПДН при региональной администрации, прокомментировав инцидент, сообщили, что женщина отсутствовала около двух с половиной часов. Возвратившись к машине, она увидела, что ее сын уже не подает признаков жизни. Обстоятельства трагедии будут установлены сотрудниками правоохранительных органов в ходе дальнейшего расследования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|