Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Коржаков опроверг рассказ Руцкого о Ельцине во время путча

16:39

Фото: veteranrb.ru



Александр Коржаков решительно опроверг рассказы Александра Руцкого о действиях Борис Ельцин во время путча в августе 1991 года. Руководитель службы безопасности экс-президента прокомментировал откровения генерал-майора в отставке в интервью радиостанции "Говорит Москва".



Александр Коржаков назвал "брехуном" Александра Руцкова, сообщившего журналистам о запое главы государства в те напряженные дни. По его словам, Борис Ельцин практически "все время спал". Руцкой, упоминающий о том, что бывший глава государства якобы "пьяный домой приходил", в действительности "сам пил беспробудно" в те дни. Ельцин же, по словам Коржакова, во время августовского путча лишь "выпивал немножко", при этом вел активную деятельность и даже периодически "спал одетый".



Ранее бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой поделился откровениями о событиях, происходивших двадцать семь лет назад. В частности, он рассказал, как "ушел в трехсуточный запой" Борис Ельцин. В интервью "Московскому комсомольцу" он также сообщил, как глава РСФСР президент якобы неоднократно "пытался бежать" в дипмиссию Соединенных Штатов. Однако Руцкому удалось предотвратить его действия, он не мог допустить, чтобы Ельцин мог так "опозориться".



Резкой критике слова Руцкого подвергли и в Ельцин Центре. Как заявила первый замглавы этой организации Людмила Телень, это интервью она считает "бессовестной ложью". По ее словам, Ельцин тогда возглавил сопротивление россиян путчистам и вел себя в тот период очень мужественно, о чем свидетельствуют многие участники событий. Очевидцами этого были и представители прессы, все три дня остававшиеся в Белом доме.



Автор: Злата Богатова

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