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Глава иранского МИД обвинил Госдеп США в подготовке госпереворота
19.8.2018 20:02
Фото: profi-forex.org
Представители официального Тегерана заявили о возможной причастности Соединенных Штатов к подготовке государственного переворота в Иране.
Как передает агентство "Интерфакс", соответствующее заявление было сделано министром иностранных дел Джавадом Зарифом.
По словам главы иранского дипломатического ведомства, американская сторона сформировала некую "группу действий" с целью снова попытаться осуществить госпереворот в Иране. Джавад Зариф написал об этом на своей странице в соцсети Twitter.
Как отметил иранский министр, шестьдесят пять лет назад Вашингтону удалось добиться свержения демократического правительства Мосаддыка, которое было избрано народом. После восстановления диктатуры Соединенные Штаты смогли подчинить иранцев на следующую четверть века.
Сейчас же инициативная группа в американском Госдепе снова разрабатывает аналогичные планы. Джавад Зариф отметил, что речь идет о "давлении, дезинформации и демагогии", однако у Соединенных Штатов ничего не получится.
Напомним, несколько дней назад в дипломатическом ведомстве США объявили о том, что создана координационная группа в отношении Ирана, которую возглавит Брайан Хук. Он станет американским спецпредставителем по Ирану.
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