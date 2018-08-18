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Президент РФ станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе
18.8.2018 20:52
Фото: kpcdn.net
Российский президент Владимир Путин станцевал с главой австрийского МИД Карин Кнайсль.
Ранее глава РФ был приглашен на свадьбу иностранного дипломата. Торжество состоялось сегодня, 18 августа.
По данным РИА Новости, Владимир Путин приехал на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии с цветами. Во время визита российский президент успел станцевать с Карин Кнайсль. Вскоре глава РФ покинул торжество.
В некоторых источниках отмечается, что глава РФ немного опоздал, хотя для его кортежа и перекрыли шоссе. В качестве свадебного подарка молодоженам Путин представил артистов Кубанского казачьего хора. Выступление обошлось бюджету в 1,8 миллиона рублей.
Позже в Сети появились видеокадры, на которых запечатлен танец Путина с Кнайсль. На другой записи можно увидеть, как глава российского государства тепло прощается с супругами, а потом уезжает с мероприятия.
После торжества по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера Владимир Путин направился в Берлин, где должны состояться переговоры с Ангелой Меркель. По данным кабмина Германии, германский канцлер и российские президент собираются обсудить широкий круг вопросов, связанный с наиболее острыми темами международной политики, а также поговорить на темы, касающиеся взаимодействия двух стран.
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