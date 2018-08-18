Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии обнародовали секретные документы по делу Зорге

18.8.2018 16:16

Фото: leprechaun.land



Японские власти строго ограничивали утечку всех сведений о разведчике Рихарде Зорге, как свидетельствуют рассекреченные документы. В прошлом они принадлежали Тайдзо Оте, который в тот период руководил Шестым уголовным отделом Министерства юстиции страны, сообщает РИА Новости.



Судя по обнародованным документам, в годы Второй мировой войны власти Японии прилагали максимум усилий, чтобы дело Рихарда Зорге не приобрело широкую огласку внутри страны. Все публикации в местной прессе, связанные с делом советского разведчика, проходили тщательную и жесткую цензуру. В особой директиве Минюста страны, датированной маем 1942 года, указывалось на необходимость контроля такого рода сведений, которые могут появиться в СМИ.



Выполнявший задание советской военной разведки Рихард Зорге приехал в Японию в 1933 году. Германским коммунистом была сформирована сеть сбора информации, деятельность которой оказалась крайне эффективной. Разведчик, пользовавшийся большим доверием среди дипломатов гитлеровской Германии в Японии, сумел добывать ценнейшие сведения из источников в высшем руководстве Японии.



Осенью 1941 года членов группы Зорге и самого разведчика арестовали, однако соответствующее официальное заявление японского Минюста последовало лишь в середине мая 1942 года.



Зорге и его соратникам удалось внести существенный вклад в сдерживание возможной войны между Японией и Советским Союзом, а также способствовать предупреждению военных действий на территории европейских стран. При этом Зорге входил в число тех, кто первыми сообщил советскому руководству о германских планах напасть на СССР и примерную дату начала этих действий.



Рихард Зорге был приговорен к высшей мере, его казнили 7 ноября 1944 года в Токио. Спустя двадцать лет в Москве приняли решение о посмертном присвоении ему звание Героя Советского Союза.



Автор: Злата Богатова

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