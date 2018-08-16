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Украинский чиновник пригрозил «утопить россиян в крови»
16.8.2018 23:09
Фото: vk.me
"Утопить россиян в крови" пообещал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Как передает РИА Новости, ранее высокопоставленный чиновник уже не раз прогнозировал "наступление" России на Украину.
На этот раз Юрий Грымчк убежден, что армия его страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем раньше. Ранее он говорил о том, что Киев может понести тяжелые потери, однако сейчас ситуация изменилась.
В интервью "Апострофу" замминистра подчеркнул, что Киеву на последние несколько лет удалось "много чего" изменить в армии. На сегодняшний день ВСУ достаточно оснащены, по его мнению, и не испытывают недостатка в вооружении.
Напомним, в минувшем мае представители официального Киева уже высказывали угрозы в адрес Москвы. Глава украинского министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, называя наше государство "империей варваров", призывал сжечь российскую столицу.
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