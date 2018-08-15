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В Минобороны опровергли информацию о перехвате российских Су-24 над Черным морем
15.8.2018 22:27
Фото: onlyfreshnews.ru
В российском оборонном ведомстве опровергли информацию о перехвате самолетов Су-24 над Черным морем, передает ТАСС.
Ранее сообщения такого рода распространились в британских СМИ.
Как заявили официальные представители Минобороны РФ, в минувший понедельник, 13 августа, самолеты морской авиации Черноморского флота в плановом режиме осуществляли учебные полеты в указанном регионе. При этом над акваторией Черного моря не было бомбардировщиков.
В министерстве отметили, что после завершения задания на расстоянии свыше тридцати километров был обнаружен военный самолет одного из государств НАТО. Это воздушное судно не совершало каких-либо маневров, меняя маршрут либо направляясь к российским самолетам, которые в тот момент возвращались на аэродром базирования.
В британской прессе ранее появились публикации о том, что королевские ВВС перехватили в тот день шесть российских бомбардировщиков. Отмечалось, что в воздух были подняты истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, которые дислоцируются на территории Румынии. При этом подчеркивалось, что российские самолеты якобы сменили курс, когда к ним приблизились британские пилоты.
Известно, что на сегодняшний день на авиабазе "Михаил Когелничану" в Румынии находится четыре британских самолета указанного типа. Какое количество было задействовано в операции о перехвату, не сообщалось.
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