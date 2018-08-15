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Эксперты назвали самые комфортные города мира
15.8.2018 00:21
Фото: grouponcdn.com
Названы самые комфортные города планеты - рейтинг опубликовал британский журнал The Economist. Возглавила престижный перечень австрийская столица. По мнению экспертов, именно Вена на сегодняшний день может считаться самым удобным городом.
Вслед за Веной расположились австралийский Мельбурн и японская Осака. Рейтинг был составлен экспертами исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU). Отмечается, что Мельбурн признавался лучшим из 140 городов мира семь лет подряд, однако австрийской столице удалось его потеснить. В прошлом Вену не раз называли наиболее комфортным для проживания городом специалисты консалтинговой компании Mercer.
При составлении рейтинга брали в расчет свыше тридцати различных факторов в рамках пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура, образование и окружающая среда.
Москву и Петербург эксперты поставили на 68 и 70 места соответственно.
Стоит отметить, что украинская столица смогла наконец покинуть десятку наиболее некомфортных городов. Киеву удалось подняться сразу на тринадцать позиций вверх.
В число городов, где ситуация складывается хуже всего, вошли сирийская столица Дамаск, пострадавшая из-за войны, главный город Бангладеша Дакка, нигерийский Лагос, пакистанский Карачи и Порт-Морсби в Папуа - Новая Гвинее.
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