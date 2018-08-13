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Скончался знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
13.8.2018 21:38
Фото: obtaz.ru
Скончался обладатель титула "Бессмертный член клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс, выступавший в качестве знатока с 1990 года.
По данным российских СМИ, причиной смерти биолога стало онкологическое заболевание. 19 июля Михаилу Бассу исполнилось сорок восемь лет.
Михаилу Бассу пришлось бороться с тяжелым недугом. На протяжении месяца он проходил лечение в одной из клиник Израиля. На его странице в соцети сообщается, что Михаил Басс ушел из жизни 12 августа, причиной смерти стал острый лейкоз. Сведений о том, где и когда пройдет церемония прощания, пока не поступало.
Михаил Григорьевич Басс родился в 1970 году в Ленинграде, трудился в лаборатории экологии животных и биомониторинга Петербургского ГДТЮ (в прошлом именовался Дворцом пионеров), а также работал в институте экспериментальной медицины. Был широко известен как организатор олимпиады по биологии среди учащихся петербургских школ, занимался вопросами дополнительного образования.
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