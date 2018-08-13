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В Турции арестована фигурантка дела об убийстве российского посла Карлова
13.8.2018 16:30
Фото: novosti-dny.ru
В Турции взяли под стражу жену оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, передает РИА Новости.
По мнению правоохранителей, Айше Сегут может оказаться причастной к покушению на убитого в конце 2016 года посла Андрея Карлова.
В рамках расследования по делу о покушении на российского дипломата полицейские задержали супругу члена FETО Айше Сегют. Отмечается, что жена Шахина Сегюта, которая в прошлом уже давала показания по данному делу, находилась под подпиской о невыезде. Как стало известно, прокурор выдал санкцию на арест женщины. По его мнению, приказ об убийстве Андрея Карлова, отдал именно Шахин Сегют, использовав в качестве средства связи между членами FETО программу ByLock.
Посол РФ Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Покушение было совершено на торжественной церемонии по случаю открытия фотовыставки, посвященной нашей стране. Мероприятие проходило в музее, куда под видом полицейского проник Мевлют Алтынташ. Убийцу посла сразу же ответным огнем ликвидировали представители сил безопасности. Погибшему дипломатическому работнику посмертно присвоили звание Героя России.
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