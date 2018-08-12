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ФБР подозревает Москву в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле


12.8.2018 20:21
ФБР подозревает Москву в причастности к беспорядкам в ШарлотсвиллеФото: albawabanews.net

Россию может быть причастна к беспорядкам в Шарлотсвилле‍, полагают в ФБР.

Как передают зарубежные СМИ, с соответствующим утверждением выступил депутат от республиканской партии Том Гаррет.

По словам Тома Гаррета, глава ФБР Кристофер Рэй связывает массовые протесты ультраправых, произошедшие в прошлом году в Шарлотсвилле, с "российским вмешательством". Как отмечает телевизионный канал CNN, некоторое время назад Гаррет, являясь членом парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям, стал участником брифинга ФБР.

На мероприятии, состоявшемся в закрытом режиме, он задал вопрос о российском вмешательстве. В ответ ему заявили о том, что это может быть действительно так, подчеркнул Гаррет.

Депутат при этом отметил, что целью вмешательства РФ, по мнению руководства бюро, является вражда между жителями Соединенных Штатов. Кроме того, речь может идти о том, чтобы подорвать доверие американцев к западным демократиям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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