Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter УФСИН: Сенцов не согласился на перевод в гражданскую клинику

11.8.2018 21:51

Фото: visti.pro



С украинским режиссером Олегом Сенцовым встретились правозащитники, передают российские СМИ.



В настоящее время осужденный, объявивший в середине минувшего мая о начале голодовки, отбывает наказание на территории ЯНАО.



Посетившим его в ямальской колонии общественникам Олег Сенцов заявил о том, что не нуждается в переводе в гражданское лечебное учреждение. По словам украинского режиссера, он не считает себя больным, рассказали в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).



Как стало известно, медсанчасть исправительного учреждения представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в минувшую пятницу, 11 августа. Встретившись с Олегом Сенцовым, правозащитники смогли узнать о состоянии здоровья и условиях содержания заключенного, включая сведения о том, оказывается ли ему необходимая медицинская помощь в должном объеме.



В региональном УФСИН пояснили, что в колонию для встречи с Олегом Сенцовым приезжали Богдан Василюк и Парасковья Филант, являющиеся членами ОНК по ЯНАО. Отмечается, что во время беседы каких-либо жалоб арестант не высказывал.



Напомним, в конце минувшего июня на конференции ОБСЕ по свободе СМИ, которая проходила в Киеве, украинский военный рассказал о том, как передавал Сенцову взрывчатку. Отказавшись назвать свое имя, мужчина призвал украинские спецслужбы найти тех, кто выдал режиссера российским властям. Кроме того, военнослужащий заявил о том, что располагает некими сведениями, публикация которых может навредить Киеву.



Автор: Злата Богатова

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