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Скончался «распявший» Гагарина пермский художник Александр Жунев
11.8.2018 19:00
Фото: vk.me
В Перми простились с Александром Жуневым, который скончался в поезде, следовавшем из Москвы. Известному уличному художнику было лишь тридцать четыре года.
О творчестве Жунева заговорили по всей России после скандального граффити с распятым космонавтом.
В 2015 году в российских СМИ широко распространились публикации о граффити в самом центре Перми. Журналисты прозвали творение Александра Жунева "распятым Гагариным". Уличный художник изобразил советского космонавта на кресте на здании, расположенным между бывшим ракетным училищем и кафедральным собором краевого центра. Граффити появилось в ночь на 12 апреля, когда День космонавтики совпадал с Пасхой. По словам Жунева, ему показалось это символичным - наука и религия в течение долгого времени противостояли друг другу.
После того, как граффити вызвало широкий общественный резонанс, в прокуратуре выразили намерение завести уголовное дело. Но экспертная комиссия не выявила состава преступления, которое бы соответствовало статье о вандализме. В результате художник отделался штрафом в размере тысячи рублей.
Кроме "распятого Гагарина", художник изобразил на пермских зданиях портреты Сергея Есенина, лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука и создал множество других проектов, украсивших краевой центр и другие города.
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