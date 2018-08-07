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Жена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеванием
18:37
Фото: pinme.ru
Супругу сирийского президента Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием, передает РИА Новости.
Как стало известно, у Асмы Асад выявлено злокачественное новообразование.
По данным официального информационного агентства страны - САНА, в Дамаске в связи с онкологическим заболеванием госпитализирована первая леди САР. Врачи выявили у жены Башара Асада Асмы злокачественную опухоль. Новообразование, диагностированное в молочной железе, удалось отследить на раннем этапе, отмечается с сообщении президентской канцелярии.
Материал сопровождается фотографией, на которой запечатлен сирийский лидер Башар Асад в момент визита к супруге. Снимок сделан в больничной палате одной из клиник столицы САР.
Асма аль-Асад в девичестве носила имя Асма Фаваз аль-Ахрас. Супруга сирийского лидера родилась в Лондоне 11 августа 1975 года в семье выходцев из Хомса. Отцом ее является специалист в области кардиологии Фаваз Ахрас, мать Сахар Отри аль-Ахрас в прошлом была дипломатическим работником. Родители Асмы Асад проживают в Великобритании.
В семье президента САР, женившегося осенью 2000 года, сейчас растут трое детей.
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