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Жена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеванием


18:37
Жена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеваниемФото: pinme.ru

Супругу сирийского президента Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием, передает РИА Новости.

Как стало известно, у Асмы Асад выявлено злокачественное новообразование.

По данным официального информационного агентства страны - САНА, в Дамаске в связи с онкологическим заболеванием госпитализирована первая леди САР. Врачи выявили у жены Башара Асада Асмы злокачественную опухоль. Новообразование, диагностированное в молочной железе, удалось отследить на раннем этапе, отмечается с сообщении президентской канцелярии.

Материал сопровождается фотографией, на которой запечатлен сирийский лидер Башар Асад в момент визита к супруге. Снимок сделан в больничной палате одной из клиник столицы САР.

Асма аль-Асад в девичестве носила имя Асма Фаваз аль-Ахрас. Супруга сирийского лидера родилась в Лондоне 11 августа 1975 года в семье выходцев из Хомса. Отцом ее является специалист в области кардиологии Фаваз Ахрас, мать Сахар Отри аль-Ахрас в прошлом была дипломатическим работником. Родители Асмы Асад проживают в Великобритании.

В семье президента САР, женившегося осенью 2000 года, сейчас растут трое детей.

Автор: Злата Богатова

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