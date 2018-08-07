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Иванов: США признали, что Саакашвили сорвался с поводка
09:50
Фото: livejournal.com
Летом 2008 года Михаил Саакашвили "сорвался с поводка" у Соединенных Штатов, признала Кондолиза Райс, занимавшая в 2008 году пост главы американского Госдепа. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил Сергей Иванов, который вплоть до февраля 2007 являлся министром обороны РФ. В период так называемой августовской войны он был вице-премьером, который курировал оборонно-промышленный комплекс.
По словам Сергея Иванова, в частной беседе бывший госсекретарь США Кондолиза Райс была вынуждена признать, что именно Михаилу Саакашвили принадлежит инициатива развязывания той войны. В прошлом Кондолиза Райс от лица официального Вашингтона не раз уверяла российскую сторону в том, что грузинский лидер не решится на вступление в военный конфликт в Южной Осетии. Однако после событий августа 2008 года в Соединенных Штатах констатировали, что Саакашвили все свои обещания нарушил.
После того, как в ночь на 8 августа грузинские силовики атаковали Южную Осетию, дальнейший ход событий, в том числе, признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и реакция на это Запада, продемонстрировали, что за рубежом хорошо осознавали суть происходящего.
Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, который продолжался пять дней, погибли около тысячи человек, в том числе более семидесяти военнослужащих РФ. Россия направила на защиту мирных жителей военных, ведь многие граждане республики на тот момент являлись российскими гражданами.
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