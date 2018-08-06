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СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатов
10:10
Фото: surfingbird.ru
Греческие власти намерены отозвать двух дипломатов после того, как российское руководство объявило о зеркальных мерах в отношении Афин. Как передает ТАСС, в посольстве РФ пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
После того, как в Москве были предприняты зеркальные меры в ответ на высылку российских дипломатов, греческое руководство намерено отозвать из РФ двух представителей. Как пишет греческая газета "Прото тема", речь идет о торгпреде Адамантиосе Каритианосе и служащем дипмиссии Андреасе Такисе, который отвечает за средства связи.
В связи с ответными действиями Москвы в РФ пока не может быть направлен руководитель политического бюро главы МИД Греции Йоргос Сакеллариа, отмечается в публикации.
Накануне в МИД России был вызван посол Греции. Андреасу Фриганасу вручили ноту о принятии зеркальных мер в ответ на действия Афин в минувшем июле, когда за пределы страны были высланы российские дипломаты.
Напомним, как рассказывало ранее греческое издание "Катимерини", помимо высылки двух российских дипломатов, двум представителям МИД РФ будет запрещен въезд в страну. По данным газеты, россиян заподозрили во вмешательстве во внутренние дела Греции. Меры также обусловлены соображениями национальной безопасности страны. В частности, речь идет о попытках сбора и распространения сведений. Отмечалось, что российские дипломаты якобы могут быть причастны к подкупу греческих госслужащих.
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