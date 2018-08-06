ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей
СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей
Украинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФ
Украинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФ
В Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекой
В Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В московском клубе избили звезду «Такси» НасериВ московском клубе избили звезду «Такси» Насери
СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатовСМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатов
СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу СкрипалейСМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей
Подросток, пропавший в ЕАО, найден мертвым: возбуждено уголовное делоПодросток, пропавший в ЕАО, найден мертвым: возбуждено уголовное дело
В США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денегВ США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денег

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатов


10:10
СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатовФото: surfingbird.ru

Греческие власти намерены отозвать двух дипломатов после того, как российское руководство объявило о зеркальных мерах в отношении Афин. Как передает ТАСС, в посольстве РФ пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

После того, как в Москве были предприняты зеркальные меры в ответ на высылку российских дипломатов, греческое руководство намерено отозвать из РФ двух представителей. Как пишет греческая газета "Прото тема", речь идет о торгпреде Адамантиосе Каритианосе и служащем дипмиссии Андреасе Такисе, который отвечает за средства связи.

В связи с ответными действиями Москвы в РФ пока не может быть направлен руководитель политического бюро главы МИД Греции Йоргос Сакеллариа, отмечается в публикации.

Накануне в МИД России был вызван посол Греции. Андреасу Фриганасу вручили ноту о принятии зеркальных мер в ответ на действия Афин в минувшем июле, когда за пределы страны были высланы российские дипломаты.

Напомним, как рассказывало ранее греческое издание "Катимерини", помимо высылки двух российских дипломатов, двум представителям МИД РФ будет запрещен въезд в страну. По данным газеты, россиян заподозрили во вмешательстве во внутренние дела Греции. Меры также обусловлены соображениями национальной безопасности страны. В частности, речь идет о попытках сбора и распространения сведений. Отмечалось, что российские дипломаты якобы могут быть причастны к подкупу греческих госслужащих.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Петросян подает встречный иск к супругеПетросян подает встречный иск к супруге
В США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денегВ США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денег
Дипломаты выясняют наличие гражданства России у убитых в ЦАРДипломаты выясняют наличие гражданства России у убитых в ЦАР
Украинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФУкраинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФ
В Греции после гибели людей при лесных пожарах ушел с поста министр гражданской обороныВ Греции после гибели людей при лесных пожарах ушел с поста министр гражданской обороны

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru