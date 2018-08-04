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Украинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФ


12:09
Украинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФФото: comments.ua

В Киеве снова заговорили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, передает ТАСС.

Вместе с тем, как свидетельствуют данные компании "Укрзализныця", маршруты этого направления оказались наиболее доходными для Украины по итогам прошлого года.

По словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в Киеве сейчас продолжают рассматривать вариант прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Как отметил глава ведомства, несмотря на высокий уровень доходности перевозок данного направления, профильные ведомства страны по-прежнему работают над этими вопросами.

Заявление было сделано в эфире украинского телевизионного канала "1+1".

Напомним, министр инфраструктуры в прошлом уже выступал с такого рода инициативой. В конце 2017 года он выразил надежду на пересмотр политики руководством "Укрзализныця" ("Украинских железных дорог"). Признав, что на территории РФ проживает живут родственников Украинцев, Омелян заявил о том, что они и "должны ездить на Украину", а пока происходит лишь наоборот. Министр также говорил о том, что намерен "вести разговор" и с автобусными перевозчиками.

Автор: Злата Богатова

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