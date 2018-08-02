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Секретная служба США опровергла информацию о доступе россиянки к секретным данным


18:13
Секретная служба США опровергла информацию о доступе россиянки к секретным даннымФото: e-news.pro

В Секретной службе США отреагировали на публикацию о том, что некая россиянка на протяжении долгого времени якобы могла иметь доступ к секретной информации в американском посольстве в РФ.

Ранее об этом рассказала газета The Guardian, указав, что гражданка РФ имела связь с ФСБ, работая в дипмиссии.

Публикацию прокомментировали в Секретной службе Соединенных Штатов, назвав изложенные в ней сведения "недостоверными". По мнению американских представителей, статья представляет собой безответственный репортаж, в основу которого легли лишь заявления неких "анонимных" источников. В ответе Секретной службы на статью в The Guardian также указано, что газете ранее уже было предоставлено официальное заявление. Кроме того, в распоряжении редакции имеется справочная информация, содержание которой полностью опровергает эту "безосновательную" публикацию.

Ранее газета рассказала о некой гражданке РФ, трудившейся в посольстве США в Москве. Она могла располагать доступом к секретным либо конфиденциальным сведениям, утверждают авторы этой статьи. Таинственная россиянка проработала в дипмиссии на протяжении более чем десятка лет, будучи при этом "предполагаемой" сотрудницей спецслужб РФ.

Автор: Злата Богатова

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