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В Йемене более 50 человек стали жертвами атаки ВВС аравийской коалиции
2.8.2018 23:33
Фото: yerkirmedia.am
Более пятидесяти человек погибли в йеменской Ходейде в результате налета в четверг ВВС аравийской коалиции, сообщают международные СМИ.
Как заявил Абдеррахман аль-Джаралла, возглавляющий управление здравоохранения провинции, ранены свыше ста местных жителей.
Число жертв бомбардировки увеличилось до пятидесяти двух человек, и эта цифра может существенно возрасти, заявил чиновник. По его словам, состояние многих раненых врачи оценивают сейчас как тяжелое.
Медицинские службы провинции Ходейда уже обратились к местному населению с призывом сдавать кровь для раненых, передает информационное агентство SABA, которое контролируют мятежники из хуситского движения "Ансар Аллах". Отмечается, что лишь в госпитале "Ас-Саура" сейчас оказывают помощь десяткам йеменцев, которые пострадали при налете аравийской коалиции.
Как стало известно, объектами бомбардировки стали некая цель около общественной больницы "Ас-Саура", и ряд точек в местном рыболовецком порту. Командование аравийской коалиции пока воздерживается от каких-либо официальных комментариев в связи с многочисленными жертвами.
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