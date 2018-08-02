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В Йемене более 50 человек стали жертвами атаки ВВС аравийской коалиции


2.8.2018 23:33
В Йемене более 50 человек стали жертвами атаки ВВС аравийской коалицииФото: yerkirmedia.am

Более пятидесяти человек погибли в йеменской Ходейде в результате налета в четверг ВВС аравийской коалиции, сообщают международные СМИ.

Как заявил Абдеррахман аль-Джаралла, возглавляющий управление здравоохранения провинции, ранены свыше ста местных жителей.

Число жертв бомбардировки увеличилось до пятидесяти двух человек, и эта цифра может существенно возрасти, заявил чиновник. По его словам, состояние многих раненых врачи оценивают сейчас как тяжелое.

Медицинские службы провинции Ходейда уже обратились к местному населению с призывом сдавать кровь для раненых, передает информационное агентство SABA, которое контролируют мятежники из хуситского движения "Ансар Аллах". Отмечается, что лишь в госпитале "Ас-Саура" сейчас оказывают помощь десяткам йеменцев, которые пострадали при налете аравийской коалиции.

Как стало известно, объектами бомбардировки стали некая цель около общественной больницы "Ас-Саура", и ряд точек в местном рыболовецком порту. Командование аравийской коалиции пока воздерживается от каких-либо официальных комментариев в связи с многочисленными жертвами.

Автор: Злата Богатова

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