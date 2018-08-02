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Американские сенаторы подготовили закон о «сокрушительных санкциях» против РФ
2.8.2018 22:19
Фото: newspax.ru
Американские сенаторы представили законопроект, призванный ужесточить антироссийские ограничения, передает ТАСС.
Документ, в частности, предусматривает усиление санкций в отношении "российского суверенного долга, олигархов и госпредприятий".
В США внесен законопроект, который может ужесточить ранее введенные антироссийские санкции. В сенатском комитете по иностранным делам отметили, что в число инициаторов документа вошли как республиканцы, так и демократы. Данный документ направлен на "введение санкций в рамках CAATSA", а также дополнительных ограничительных мер.
CAATSA - закон "О противодействии противникам США посредством санкций". Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом в прошлом году. В соответствии с ним ограничительные меры вводятся против России, Ирана и Северной Кореи. Этот нормативно-правовой акт в значительной степени ограничил возможности главы Соединенных Штатов отменять или смягчать подобного рода меры без согласия законодательной ветви власти.
По словам сенатора-республиканца Линдси Грэм, действующие ограничения оказались не способны удержать Москву от вмешательства в предстоящие выборы. Учитывая это, возникла необходимость в изменении статуса-кво и принятии "сокрушительных санкций" в отношении РФ. Эти и "другие меры против путинской России" будут жесточайшими всех, которые когда-либо вводились, подчеркивают инициаторы законопроекта.
Отношения РФ и ряда стран Запада начали заметно ухудшаться весной 2014 года по причине обострения обстановки на Украине, а также из-за присоединения Крымского полуострова. Обвинив Москву во вмешательстве, руководство США и некоторых других стран объявило о введении ограничений. Первоначально санкции затрагивали отдельных физических лиц, а позже их влияние распространилось на целые сектора экономики. Кроме того, в настоящее время продолжают действовать и ограничения, связанные с "вмешательством" в президентские выборы в США в 2016 году.
Российские власти незамедлительно дали зеркальный ответ, взяв курс на импортозамещение. Представители официальной Москвы уже неоднократно подчеркивали, что разговор путем санкций не будет продуктивным. Относительно обвинений в неком влиянии на выборы, в РФ указывали на бездоказательность этих подозрений. В частности, в ходе расследования, которое продолжается уже на протяжении более чем года не удалось отыскать никаких доказательств.
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