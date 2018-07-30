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Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала публикации об инсульте президента
30.7.2018 22:13
Фото: livejournal.com
Бредом назвала публикации в украинской прессе об инсульте у Лукашенко пресс-секретарь белорусского лидера, передает ТАСС.
Именно так Наталья Эйсмонт решила отреагировать на сообщения, опубликованные в ряде изданий.
Украинские порталы ранее начали активно тиражировать сведения об инсульте, который якобы перенес глава белорусского государства Александр Лукашенко. В частности, на сайте "Деловая столица" отмечалось, что политик по состоянию здоровья даже изменил свой рабочий график. Цитируя собственные анонимные источники в Минске, авторы материала сообщали об отмене визита в Гомель.
Прокомментировав такого рода публикации пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила о том, что может назвать их лишь словом "бред".
Напомним, в минувшие выходные Александр Лукашенко провел официальную встречу с главой правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кроме того, белорусский лидер по телефону общался с премьер-министром Армении.
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