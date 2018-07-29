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Латвийский политик предложил раздробить Россию на части
10:29
Фото: podrobnosti.ua
"Раздробить Россию" предложил депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс.
По словам прибалтийского политика, лишь при этом условии в Европе сможет на долгое время воцариться мир.
Как написал Александр Кирштейнс в Twitter, комментируя пост о кончине известного писателя Владимира Войновича, "для спокойствия" Латвии и Европы в целом Россию необходимо раздробить. Лишь при условии формирования малых стран, на которые она распадется по этническому составу, окончатся военные конфликты.
По мнению Кирштейнса, если Россия окажется раздробленной на несколько частей, "в Европе установится мир" на долгое время.
Похороны Владимира Войновича, скончавшегося от сердечного приступа в минувшие выходные, пройдут сегодня. Выдающемуся литератору было восемьдесят пять лет. В числе наиболее значимых работ писателя - романы "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042" и другие. Войнович также создавал тексты для музыкальных композиций.
В годы СССР из-за своей диссидентской деятельности и публикаций за рубежом литератору пришлось столкнуться с трудностями. После того, как началось давление со стороны органов ГБ и Союза писателей СССР Войновича лишил советского гражданства указом Президиума Верховного Совета СССР. В течение нескольких последующих лет литератор жил в ФРГ, получив германский паспорт, и Соединенных Штатах. Летом 1990 года Владимиру Войновичу возвратили советское гражданство, вскоре после чего он смог возвратиться на родину.
В странах Балтии, включая Латвию, в прошлом уже не раз звучали антироссийские лозунги. Вместе с тем, некоторые политики считают, что сегодняшние взаимоотношения с Москвой приносят Риге исключительно убытки.
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