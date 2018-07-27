Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа дата похорон писателя Владимира Войнича

12:04

Фото: cdn01.ru



Минувшей ночью умер отечественный писатель Владимир Войнович, передает ТАСС. Выдающемуся литератору было восемьдесят пять лет.



Как рассказала журналистам вдова Светлана Колесниченко, предполагается, что похороны могут состояться уже в понедельник, 30 июля.



Причиной смерти литератора, ушедшего из жизни минувшей ночью, стала острая сердечная недостаточность, пишут российские СМИ.



По мнению Дмитрия Бака, возглавляющего Государственный музей истории российской литературы им. Даля, Владимира Войновича можно было по праву считать здравым смыслом отечественной литературы. Он являлся по-настоящему русским писателем, заявил историк, слова которого передает сегодня РИА Новости.



Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в столице Таджикистана Душанбе, который тогда входил в состав СССР и назывался Сталинабад. В числе наиболее значимых работ писателя - романы "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042" и другие. Войнович также создавал тексты для музыкальных композиций.



В годы СССР из-за своей диссидентской деятельности и публикаций за рубежом литератору пришлось столкнуться с трудностями. После того, как началось давление со стороны органов ГБ и Союза писателей СССР Войновича лишил советского гражданства указом Президиума Верховного Совета СССР. В течение нескольких последующих лет литератор жил в ФРГ, получив германский паспорт, и Соединенных Штатах.



Летом 1990 года Владимиру Войновичу возвратили советское гражданство, вскоре после чего он смог возвратиться на родину.



Автор: Злата Богатова

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