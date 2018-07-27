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В Минобороны Израиля после теракта пообещали построить сотни новых домов в еврейском поселении


27.7.2018 15:25
В Минобороны Израиля после теракта пообещали построить сотни новых домов в еврейском поселенииФото: rosconcert.com

В Израиле скончался мужчина, который накануне получил тяжелые ножевые ранения в результате нападения палестинца.

ЧП случилось в поселении Адам, которое расположено на Западном берегу реки Иордан.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету Haaretz, семнадцатилетний палестинец, вооруженный ножом, ранил трех человек, один из которых находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Третий пострадавший получил легкие травмы.

По данным представителей армии Израиля, которые прокомментировали инцидент, юноша проник в поселение через ограждение, сразу после чего атаковал случайных прохожих. Местный житель застрелил нападавшего из пистолета, получив незначительные ранения. Палестинец от полученных травм погиб на месте.

Глава Минобороны еврейского государства Авигдор Либерман после случившегося обещал построить четыреста новых "единиц жилья" в поселении Адам. По словам израильского министра, это станет лучшим ответом на терроризм, передает RT.

Автор: Злата Богатова

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