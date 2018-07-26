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Власти собираются снести съемочную площадку «Дома-2»
26.7.2018 23:18
Фото: penzavzglyad.ru
Съемочная площадка скандально известного телевизионного шоу "Дом-2" может быть снесена из-за строительства трассы в Новой Москве, передает ТАСС.
Как стало известно, местные власти уже официально уведомили о своих планах компанию-владельца.
Столичные власти собираются снести съемочную площадку телешоу "Дом-2" в Новой Москве. Как заявили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы, речь идет об участке, на котором планируется строительство автомобильной трассы. Дорога будет соединять Марьино и Саларьево.
Представители региональной администрации отметили, что уже уведомили о предстоящем изъятии земель компанию "ЕТК-Инвест", которая является собственником земель и нежилых строений, оказавшиеся под угрозой сноса. Площадка, на которой готовят эфиры реалити-шоу, располагается неподалеку от населенного пункта Летова Роща (ТиНАО).
Как уже сообщалось ранее, в течение лета стало известно о гибели двух бывших участниц телепроекта "Дом‐2". В начале июля была найдена мертвой двадцатилетняя Полина Лобанова. Незадолго до этого обнаружили тело Анастасии Тарасюк, которая скончалась после падения из окна. В конце 2017 года в Подмосковье трагически погибла тридцатилетняя Мария Политова. Пропавшая в начале декабря, она была найдена в поселке Загорянский, который находится на территории Щелковского района.
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