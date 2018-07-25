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Белый дом: Следующая встреча Трампа и Путина планируется на 2019 год
00:08
Фото: riafan.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после окончания "охоты на ведьм", передает ТАСС.
Как отметил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, это может случиться в следующем году.
В заявлении Болтона, которое было распространено пресс-службой Белого дома, говорится о том, что встреча лидеров США и РФ может состояться после того, как будет завершено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Как отметил помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности, переговоры могут быть организованы уже в следующем году.
По мнению американского президента, указано в тексте, двустороннюю встречу с с Путиным необходимо провести после окончания "охоты на ведьм, связанной с Россией".
Напомним, ранее глава США заявил, что не поступился национальными интересами своей страны во время саммита в Хельсинки. Как подчеркнул Дональд Трамп на своей странице в Twitter, ему удалось найти общий язык с российским коллегой Владимиром Путиным.
Прокомментировав негативные оценки, которые многие продажные СМИ, по мнению американского лидера, дают негативные оценки недавнему саммиту в Финляндии, Трамп подчеркнул, что речь в Хельсинки шла исключительно о будущих выгодах обоих государств. При этом президенты смогли "очень хорошо найти общий язык". По мнению Трампа, это превосходно, только не для прессы.
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