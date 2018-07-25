ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минобороны призвали США к скорейшему выводу войск из Сирии
В Минобороны призвали США к скорейшему выводу войск из Сирии
Бастрыкин: Эксперты подтвердили версию о расстреле царской семьи
Бастрыкин: Эксперты подтвердили версию о расстреле царской семьи
В ООН следят за ситуацией вокруг сирийского самолета, сбитого Израилем
В ООН следят за ситуацией вокруг сирийского самолета, сбитого Израилем
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Белый дом: Следующая встреча Трампа и Путина планируется на 2019 годБелый дом: Следующая встреча Трампа и Путина планируется на 2019 год
МИД Таджикистана потребовал сурового наказания для убийцы девочки в СерпуховеМИД Таджикистана потребовал сурового наказания для убийцы девочки в Серпухове
В Сирии число жертв серии терактов превысило 180 человекВ Сирии число жертв серии терактов превысило 180 человек
Организаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ МонеточкиОрганизаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ Монеточки
Суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонииСуд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Белый дом: Следующая встреча Трампа и Путина планируется на 2019 год


00:08
Белый дом: Следующая встреча Трампа и Путина планируется на 2019 годФото: riafan.ru

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после окончания "охоты на ведьм", передает ТАСС.

Как отметил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, это может случиться в следующем году.

В заявлении Болтона, которое было распространено пресс-службой Белого дома, говорится о том, что встреча лидеров США и РФ может состояться после того, как будет завершено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Как отметил помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности, переговоры могут быть организованы уже в следующем году.

По мнению американского президента, указано в тексте, двустороннюю встречу с с Путиным необходимо провести после окончания "охоты на ведьм, связанной с Россией".

Напомним, ранее глава США заявил, что не поступился национальными интересами своей страны во время саммита в Хельсинки. Как подчеркнул Дональд Трамп на своей странице в Twitter, ему удалось найти общий язык с российским коллегой Владимиром Путиным.

Прокомментировав негативные оценки, которые многие продажные СМИ, по мнению американского лидера, дают негативные оценки недавнему саммиту в Финляндии, Трамп подчеркнул, что речь в Хельсинки шла исключительно о будущих выгодах обоих государств. При этом президенты смогли "очень хорошо найти общий язык". По мнению Трампа, это превосходно, только не для прессы.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Адвокат заключенного, избитого в ярославской колонии, из-за угроз покинула РоссиюАдвокат заключенного, избитого в ярославской колонии, из-за угроз покинула Россию
В Дагестане неизвестные обстреляли полицейскую машину: погибли два человекаВ Дагестане неизвестные обстреляли полицейскую машину: погибли два человека
Житель Эймсбери рассказал, как подарил погибшей подруге флакон с ядомЖитель Эймсбери рассказал, как подарил погибшей подруге флакон с ядом
Афины ответили Захаровой на заявление о высылке российских дипломатов‍Афины ответили Захаровой на заявление о высылке российских дипломатов‍
На Северном Кавказе нейтрализовано более 30 участников бандгруппНа Северном Кавказе нейтрализовано более 30 участников бандгрупп

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru