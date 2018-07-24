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В Минобороны призвали США к скорейшему выводу войск из Сирии
01:17
Фото: mail.ru
Соединенные Штаты не имеют никаких правовых оснований, чтобы продолжать операции на территории Сирии, заявили в российском оборонном ведомстве.
Как передает РИА Новости, Минобороны призвало американское руководство скорее выводить свои войска из САР.
Ранее генерал Джозеф Вотел, возглавляющий Центральное командование ВС США с сомнением прокомментировал перспективы американо-российского сотрудничества, касающегося возвращения сирийских беженцев на родину.
На заявление Вотела уже отреагировали в Москве. Как подчеркнул официальный представитель отечественного военного министерства генерал-майор Игорь Конашенков, высказывания американского военачальника могут дискредитировать официальную позицию Верховного главнокомандующего США. Кроме того, такие реплики способны усугубить незаконность военного присутствия американского военного контингента на территории арабской республики.
По словам Конашенкова, "просто невозможно" для командующего силами Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не иметь представления о важнейших переменах в обстановке в САР.
Напомним, в минувшем июне коалиция, возглавляемая США, признала гибель свыше девятисот мирных жителей в результате ударов по Ираку и Сирии. В отчете военного объединения указывалось, что с августа 2014 года, когда была начата операция "Непоколебимая решимость", жертвами атак стали сотни представителей гражданского населения.
Власти Сирии уже не раз обвиняли коалицию в гибели мирного населения и оказании помощи террористам. По мнению представителей руководства САР, единственной целью возглавляемой США коалиции является подрыв суверенитета страны.
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