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Бастрыкин: Эксперты подтвердили версию о расстреле царской семьи
00:33
Фото: vk.me
Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал о том, как эксперты получили доказательства, которые позволяют сделать вывод о подлинности останков семьи Николая II, обнаруженных на Урале.
Кроме того, в ходе тщательной работы специалисты смогли полностью опровергнуть версию об отравлении Александра III, пишут "Известия".
В ходе интервью, приуроченного ко Дню сотрудника органов следствия, Александр Бастрыкин рассказал о результатах работы экспертов. В частности, эксперимент полностью опроверг все доводы о том, что жертвы и их убийцы не смогли бы уместиться в помещении такого размера. Члены семьи последнего русского императора и лица из их окружения действительно были расстреляны в печально известном доме Ипатьевых.
В рамках исследования также изучались фрагменты ювелирных изделий, которые в 1998 году были найдены в районе Ганиной ямы под Екатеринбургом, где еще в период 1918–1919 годов велся поиск останков членов царской семьи и сбор доказательств их гибели. Как показала физико-химическая экспертиза, концентрация золота в этих изделиях не соответствует современным пробам. Результаты можно расценивать как свидетельство того, что эти украшения создавались задолго до принятия нынешней метрической системы проб, отметил Бастрыкин.
Глава СКР рассказал и о выводах экспертов по поводу распространенного мнения о причинах смерти императора Александра III. Заключение было сделано по результатам химической экспертизы волос отца последнего русского монарха. Они были взяты в процессе эксгумации, проводившейся в рамках уголовного дела о гибели семьи Романовых. Специалисты выяснили, что никаких смертельно опасных ядов либо других вредных веществ в организме не обнаруживается, поэтому версию об отравлении можно считать опровергнутой.
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