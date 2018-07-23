Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ООН следят за ситуацией вокруг сирийского самолета, сбитого Израилем

21:48

Фото: ictv.ua



В Организации Объединенных Наций следят за тем, как развивается ситуация, связанная с сирийским самолетом, который был сбит израильтянами.



Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, детали случившегося выясняются.



Многие обстоятельства инцидента, в результате которого был сбит сирийский военный самолет, пока остаются неизвестными, отметил Дюжаррик. Вместе с тем, в ООН пристально следят за этой ситуацией.



По данным израильской стороны, системы ПВО ВС еврейского государства сбили сирийское воздушное судно, нарушившее границы. Утверждается, что самолет, согласно сведениям израильских силовиков, примерно на два километра зашел в воздушное пространство, которое находится под контролем еврейского государства.



Прокомментировав инцидент, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал проникновение иностранного самолета "грубым нарушением соглашений о разъединении". Документ, о котором идет речь, был заключен между Израилем и Сирией в 1974 году.



В Дамаске заявили, что бомбардировщик был сбит во время выполнения боевой задачи по ликвидации террористов. Самолет, по мнению сирийских властей, находился в пределах воздушного пространства САР.



К настоящему времени выяснилось, что один из пилотов сбитого Израилем самолета погиб. Информации о судьбе второго летчика пока нет.



Автор: Злата Богатова

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