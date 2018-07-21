|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На востоке Сирии коалиция атаковала мирных жителей
13:11
Фото: arabianbusiness.com
Сирийские СМИ сообщают об ударе, который коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла по мирным жителям.
Как стало известно, объектом атаки на этот раз стал населенный пункт Бу-Кемаль.
По данным информационного агентства SANA, мирные жители были атакованы с воздуха. Удар нанесен боевыми самолеты международной коалиции, возглавляемой США.
Агентство сообщает, что инцидент зафиксирован близ города Бу-Кемаль, расположенного на территории восточной провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что атакованы были представители мирного населения, вынужденные бежать "из города Эс-Сус" Под ударом оказались люди, спасавшиеся от случайных попаданий бомбардировок коалиции и действий боевиков "Исламского государства" (ИГ, эта террористическая группировка официально запрещена в РФ и ряде других стран).
Сведений о количестве погибших и раненых пока нет.
Напомним, в минувшем июне коалиция, возглавляемая США, признала гибель свыше девятисот мирных жителей в результате ударов по Ираку и Сирии. Как указывалось в отчете военного объединения, за период с августа 2014 года, когда американцы вместе с и их союзниками начали проводить операцию "Непоколебимая решимость", в результате атак погибли 939 представителей мирного населения. Целью этой операции является полное уничтожение боевиков ИГ. Однако действия на сирийской территории осуществляются без согласия официального Дамаска.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|