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На востоке Сирии коалиция атаковала мирных жителей


13:11
На востоке Сирии коалиция атаковала мирных жителейФото: arabianbusiness.com

Сирийские СМИ сообщают об ударе, который коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла по мирным жителям.

Как стало известно, объектом атаки на этот раз стал населенный пункт Бу-Кемаль.

По данным информационного агентства SANA, мирные жители были атакованы с воздуха. Удар нанесен боевыми самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

Агентство сообщает, что инцидент зафиксирован близ города Бу-Кемаль, расположенного на территории восточной провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что атакованы были представители мирного населения, вынужденные бежать "из города Эс-Сус" Под ударом оказались люди, спасавшиеся от случайных попаданий бомбардировок коалиции и действий боевиков "Исламского государства" (ИГ, эта террористическая группировка официально запрещена в РФ и ряде других стран).

Сведений о количестве погибших и раненых пока нет.

Напомним, в минувшем июне коалиция, возглавляемая США, признала гибель свыше девятисот мирных жителей в результате ударов по Ираку и Сирии. Как указывалось в отчете военного объединения, за период с августа 2014 года, когда американцы вместе с и их союзниками начали проводить операцию "Непоколебимая решимость", в результате атак погибли 939 представителей мирного населения. Целью этой операции является полное уничтожение боевиков ИГ. Однако действия на сирийской территории осуществляются без согласия официального Дамаска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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