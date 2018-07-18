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Пять стран присоединились к антироссийским санкциям
15:03
Фото: kuban24.tv
К санкциям ЕС в отношении Крыма и Севастополя присоединились сразу пять государств.
Как информирует РИА Новости, цитируя источники в дипломатической службе Евросоюза, что в числе этих стран - государства, имеющие статус партнеров и кандидатов.
Как стало известно, власти пяти государств приняли решение о присоединении в автоматическом режиме к ограничениям, которые ранее объявили в Брюсселе. Введенные в отношении Крыма и Севастополя санкции теперь поддерживают Черногория и Албания, имеющие статус кандидатов, входящая в Европейскую зону свободной торговли Норвегия, равно как Грузия и Украина.
Напомним, ранее в ЕС продлили срок действия ограничительных мер по Крыму - они будут работать вплоть до 23 июня следующего года.
Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд других государств объявили о введении антироссийских ограничений в 2014 году. На тот момент они увязывались с присоединением Крымского полуострова, позднее стали мотивироваться и конфликтом, продолжающимся на юго-востоке Украины. В качестве ответных мер российские власти запретили импортировать продовольственные товары из большей части стран, решивших поддержать ограничения.
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