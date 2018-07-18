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Афины ответили Захаровой на заявление о высылке российских дипломатов
11:13
Фото: poliksal.ru
В МИД Греции отреагировали на заявление Марии Захаровой, передает ТАСС. По мнению греческих дипломатов, российская сторона в лице официального представителя внешнеполитического ведомства продемонстрировала "неуважение к стране", передает ТАСС.
Как указано в комментарии греческого МИД, российские коллеги продемонстрировали непонимание современных реалий. Сейчас государства, независимо от их величины, осуществляют независимую политику. Текст соответствующего заявления опубликован на официальном портале иностранного ведомства. Этот комментарий является первой реакцией министерства после инцидента с выдворением двух российских дипломатов.
В тексте также указано, что заявление Захаровой в Афинах расценили как характерный пример неуважения к третьей стране. В МИД Греции предположили, что такого рода "негативная логика", вероятно, и побудила граждан РФ на действия, следствием которых позже стала высылка либо запрещение въезда в Грецию.
Напомним, ранее греческое издание "Катимерини" рассказало о решении, принятом в Афинах, в соответствии с которым из страны выдворяются двое российских дипломатов. Кроме того, двум представителям МИД РФ будет запрещен въезд в страну. По данным газеты, россиян заподозрили во вмешательстве во внутренние дела Греции. Меры также обусловлены соображениями национальной безопасности страны. В частности, речь идет о попытках сбора и распространения сведений. Отмечается, что российские дипломаты якобы могут быть причастны к подкупу греческих госслужащих.
В российском внешнеполитическом министерстве, отреагировав на решение Афин, заявили, что Москва обязательно отреагирует на высылку дипломатов из Греции. В дипломатическом ведомстве указали, что согласно сложившейся практике, в подобных случаях будет дан зеркальный ответ.
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