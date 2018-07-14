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Путин: ЧМ-2018 помог разрушить антироссийские мифы
01:28
Фото: azerbaycan24.com
Подходящий к своему финалу чемпионат мира по футболу способствовал разрушению мифов и предубеждений о нашей стране, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент РФ говорил об этом, выступая на открытии гала-концерта в Большом театре.
Российский лидер выразил признательность "за миллионы добрых слов", которые были высказаны гостями мундиаля в адрес нашего государства и народа. По словам Владимира Путина, многочисленные любители спорта из множества стран смогли оценить "гостеприимство и открытость" россиян, а также нашу природу, культуру и традиции.
Как подчеркнул Путин, мировой чемпионат по футболу, состоявшийся в России способствовал разрушению мифов и предубеждений о нашем государстве. Глава РФ при этом заверил, что в будущем болельщики смогут рассчитывать на комфортный визовый режим, чтобы продолжать знакомиться с Россией.
Комментарии(всего комментариев: 1)
[15.07.2018 2:05:17] Написал: Валерий Шабанов
Согласно истории - трахали и будем всегда трахать всех, кто только тявкнет, пасть разинет в отношении России... Была такая возможность в середине 90-х годов... Проехали
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