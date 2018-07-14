Путин: ЧМ-2018 помог разрушить антироссийские мифы

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В соцсетях высмеяли Порошенко, выступавшего перед пустым залом на саммите НАТО‍
В соцсетях высмеяли Порошенко, выступавшего перед пустым залом на саммите НАТО‍
Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье
Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье
В Букингемском дворце назвали некорректной информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II
В Букингемском дворце назвали некорректной информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: ЧМ-2018 помог разрушить антироссийские мифыПутин: ЧМ-2018 помог разрушить антироссийские мифы
СМИ: Убитая в Грузии американка была изнасилованаСМИ: Убитая в Грузии американка была изнасилована
Британских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевойБританских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевой
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в КанадеФигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в ЭймсбериБолее 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!
Трудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в СетиТрудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в Сети

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин: ЧМ-2018 помог разрушить антироссийские мифы


01:28
Путин: ЧМ-2018 помог разрушить антироссийские мифыФото: azerbaycan24.com

Подходящий к своему финалу чемпионат мира по футболу способствовал разрушению мифов и предубеждений о нашей стране, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Президент РФ говорил об этом, выступая на открытии гала-концерта в Большом театре.

Российский лидер выразил признательность "за миллионы добрых слов", которые были высказаны гостями мундиаля в адрес нашего государства и народа. По словам Владимира Путина, многочисленные любители спорта из множества стран смогли оценить "гостеприимство и открытость" россиян, а также нашу природу, культуру и традиции.

Как подчеркнул Путин, мировой чемпионат по футболу, состоявшийся в России способствовал разрушению мифов и предубеждений о нашем государстве. Глава РФ при этом заверил, что в будущем болельщики смогут рассчитывать на комфортный визовый режим, чтобы продолжать знакомиться с Россией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

Комментарии

(всего комментариев: 1)

[15.07.2018 2:05:17] Написал: Валерий Шабанов
Согласно истории - трахали и будем всегда трахать всех, кто только тявкнет, пасть разинет в отношении России... Была такая возможность в середине 90-х годов... Проехали


Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Скончался бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по «делу Кировлеса» Скончался бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по «делу Кировлеса»
В КБР погиб альпинист из Петербурга, пострадавший при камнепадеВ КБР погиб альпинист из Петербурга, пострадавший при камнепаде
Израильские археологи отыскали руины библейского города ЦэйрИзраильские археологи отыскали руины библейского города Цэйр
В Орловской области похищен владелец агрохолдинга В Орловской области похищен владелец агрохолдинга
В Башкирии напуганные коровы затоптали троих детейВ Башкирии напуганные коровы затоптали троих детей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 755


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru