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Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа


00:54
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе ГазаФото: salem-news.com

Израильские силовики атаковали военные объекты палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Как передают международные СМИ со ссылкой на заявление армии еврейского государства, ранее израильтяне зафиксировали пуск боевиками более тридцати ракетных снарядов.

Шесть снарядов, выпущенных боевиками ХАМАС по израильской территории, были перехвачены противоракетной системой "Железный купол", сообщается на портале издания The Jerusalem Post.

В публикации отмечается, что атака стала ответом на гранату, которую пятнадцатилетний палестинец бросил в офицера израильской армии. В результате военнослужащий получил ранение. Подросток спустя некоторое время был убит.

Вместе с тем, по данным палестинских средств массовой информации, в числе объектов, которые были атакованы израильской стороной, оказался лагерь беженцев в самом центре анклава.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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