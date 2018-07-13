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В соцсетях высмеяли Порошенко, выступавшего перед пустым залом на саммите НАТО
15:24
Фото: worldvrforum.com
В социальных сетях подвергли насмешкам снимок, сделанный во время совместного брифинга украинского лидера Петра Порошенко и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Фото из Брюсселя поместил в своем Facebook главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев.
На снимке запечатлен практически пустой зал, к которому обращается Петр Порошенко. Аудиторию перед украинским президентом в тот момент представляли лишь несколько журналистов и фотографы, сосредоточившиеся на местах в первых рядах.
Как отметил Ткачев в подписи к опубликованному им снимку: "Украина — НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас". Комментаторы, отреагировав на фото с юмором, предположили, что прессе не стоит рассчитывать на что-либо новое из уст Порошенко. Достаточно было услышать его выступление "пять лет назад, а дальше все то же самое". По мнению других пользователей, столь странное фото было сделано во время некой "репетиции" выступления.
Напомним, в прошлом внешний вид и реплики Петра Порошенко уже не раз вызывали довольно неоднозначную реакцию в Сети. В частности, два года назад множество пользователей обсуждали снимок, на котором запечатлен момент, когда украинский президент возлагал цветы к памятнику жертвам Волынской резни в Польше. В кадр тогда попал дырявый носок Порошенко, ставший предметом горячих споров в социальных сетях.
Позднее в соцсетях увлеченно обсуждали мятый костюм, в котором якобы поочередно появлялись на официальных мероприятиях Петр Порошенко и глава МИД Украины Павел Климкин.
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