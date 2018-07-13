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Суд продлил срок ареста Надежды Савченко
11:37
Фото: dosie.su
В Киеве продлен срок ареста Савченко, передают украинские СМИ.
Напомним, минувшей весной депутат украинского парламента, обвиняемая по нескольким статьям, заявила о начале бессрочной голодовки.
Решение о продлении срока содержания под стражей депутату украинского парламента Надежде Савченко вынес Шевченковский районный суд Киева. Вердикт был оглашен накануне вечером. По данным агентства УНН, речь судьи в тот момент практически не было слышно - собравшиеся в зале сторонники Савченко начали выкрикивать "Позор".
Судебные слушания по вопросу продления ареста продолжались в течение нескольких дней. Незадолго до того, как суд принял решение, Савченко объявила, что намерена отказаться от всех адвокатов, так как им не дают возможность полноценно представлять ее интересы во время процесса.
В зале суда Надежда Савченко вновь объявила бессрочную голодовку. Кроме того, собравшиеся в здании суда сторонники народной избранницы даже вызывали туда наряд полиции для фиксирования нарушений, которые, по их мнению, допускались во время слушаний.
Напомним, Саченко была задержана в минувшем марте, после чего ее арестовали до 20 мая. Позже срок был продлен до 13 июля.
Генпокуратура обвиняет Надежду Савченко по нескольким уголовным статьям, включая сговор с целью организации и совершения государственного переворота и подготовка покушения на жизнь украинского президента. Кроме того, ей инкриминируется незаконное обращение с оружием.
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